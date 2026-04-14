Пересылка простого письма взлетела в цене в Новосибирской области

Источник: Om1 Новосибирск

Региональное подразделение Новосибирскстата зафиксировало скачок цен на почтовые услуги. Согласно опубликованным данным, в марте стоимость пересылки простого письма стандартным весом до двадцати граммов внутри страны выросла на 45,5 процента.

Причиной изменения тарифов стал вступивший в силу с 10 марта приказ Федеральной антимонопольной службы, регламентирующий новые правила ценообразования на рынке почтовой связи.

Как уточняется на официальном сайте «Почты России», теперь отправка простого письма массой до двадцати граммов обходится отправителю в 58 рублей 56 копеек с учётом всех налогов.