Пересылка простого письма взлетела в цене в Новосибирской области

Региональное подразделение Новосибирскстата зафиксировало скачок цен на почтовые услуги. Согласно опубликованным данным, в марте стоимость пересылки простого письма стандартным весом до двадцати граммов внутри страны выросла на 45,5 процента.
Причиной изменения тарифов стал вступивший в силу с 10 марта приказ Федеральной антимонопольной службы, регламентирующий новые правила ценообразования на рынке почтовой связи.
Как уточняется на официальном сайте «Почты России», теперь отправка простого письма массой до двадцати граммов обходится отправителю в 58 рублей 56 копеек с учётом всех налогов.