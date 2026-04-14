Владельцев 19 зданий в центре Иркутска обязали привести фасады в порядок

В Иркутске проверили состояние домов в центральной части города. Как сообщили КП-Иркутск в администрации, нашли 19 строений с серьезными повреждениями после пожаров или просто в аварийном состоянии. Среди них — пустующие административные здания, многоквартирные дома и памятники архитектуры. Владельцев обязали привести фасады в порядок или закрыть баннерами.

На нескольких объектах на улицах Тимирязева, Карла Либкнехта и Декабрьских Событий до середины мая обновят ограждения и законсервируют здания. Владелец дома на Марата, 33 пообещал убрать отваливающиеся части фасада, заколотить окна и перекрасить в нейтральный цвет. Один из домов на Свердлова, 11а приведут в порядок по муниципальному контракту в течение года.

— Собственник обязан следить за внешним видом своего здания, особенно в центре города. Это вопрос безопасности и эстетики, — прокомментировал мэр Руслан Болотов.

Пять заброшенных зданий, включая четыре памятника, закроют баннерами за счет строительной компании. Владельцам еще четырех объектов-памятников выдали предостережения. Также нашли шесть заброшенных зданий и пять пустующих участков — в мэрии рассматривают вопрос об их изъятии.