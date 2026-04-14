По Омской области будут курсировать две ежедневные электрички

В Омской области переходят на ежедневный режим движения две пригородных электрички. Новое расписание начнет действовать с 20 апреля, об изменениях сообщили в АО «Омск-пригород».
На ежедневный режим движения переходят электропоезда № 6555/6556 Московка — Называевская — Московка и № 6666/6665 Омск — Калачинская — Омск. Первый будет отправляться с Московки в 10:36, со станции Омск — в 10:36, с Называевска — в 13:44. Вторая электричка будет отправляться из Омска в 10:40, а из Калачинска в 14:08.
Как пояснили в компании, это сделано для улучшения транспортного обслуживания пассажиров. Подробное расписание движения электропоездов можно узнать на сайте АО «Омск-пригород», в кассах и по телефону 3812 — 44−31−52.