От ливней до +15: синоптик сказал, чем погода на неделе удивит москвичей

Москвичей на предстоящей неделе ждёт настоящая весенняя погода — с плюсовыми температурами, дождями и порывистым ветром.
Температура воздуха в Москве может прогреться до +15 градусов, сообщил aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Прогноз на неделю.
«Температура воздуха в понедельник и вторник — 13 и 14 апреля — будет находиться в пределах +7… +12 градусов, со второй половины недели ожидается +9… +14 градусов. При прояснениях местами воздух может и до +15 градусов прогреваться», — пояснил специалист.
Тепло будет сопровождаться довольно активным движением воздушных масс. Синоптик добавил, что в ближайшие дни ветер в столичном регионе будет довольно плотным.
«Ветер в ближайшие дни, вплоть до среды, будет плотным, северным, примерно 5−10 метров в секунду. Завтра ветер будет усиливаться до 10−15 метров в секунду», — отметил Ильин.
Такие порывы могут доставить неудобства пешеходам и автомобилистам, особенно в открытых районах и на мостах. Зонты в такую погоду лучше оставить дома — они просто вывернутся наизнанку.
Вторник — день непогоды: сильные дожди и атмосферный фронт.
Самым ненастным днём станет вторник, 14 апреля. В Москве и области пройдут сильные дожди, предупредил Александр Ильин.
«В течение суток во вторник, 14 апреля, в Московской области пройдут дожди умеренного характера, местами сильные. После этого на неделе существенных осадков не ожидается. Ветер до среды будет плотным и северным, во вторник при прохождении атмосферного фронта ветер будет усиливаться до 10−15 метров в секунду», — сообщил Ильин.
По словам специалиста, ближе к выходным ветер стихнет и сменится на юго-восточный, порывы ожидаются до 2−5 метров в секунду. К концу недели погода наладится — станет тише и немного теплее.
Чем опасно апрельское тепло: скрытые угрозы для здоровья.
Тёплая погода в апреле может создавать ряд рисков для здоровья, экологии, сельского хозяйства и инфраструктуры. Кажущееся приятным потепление таит в себе несколько неприятных сюрпризов для организма, который только начинает отходить от зимней спячки.
Стресс для организма. Резкий переход от прохладной погоды к жаре — стресс для организма, который ещё не адаптировался после зимы. Это может привести к скачкам артериального давления, перегрузке сердца из-за необходимости перекачивать больше крови. Метеозависимые люди ощутят этот переход особенно остро.
Обострение хронических заболеваний. Перепады атмосферного давления и жара могут негативно влиять на состояние людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, астмой.
Аллергические реакции. Раннее сильное тепло может спровоцировать цветение аллергенных растений (берёзы, ольхи, клёна), что вызовет обострение у аллергиков. Для многих апрельское тепло обернётся не прогулками, а чиханием, слезотечением и антигистаминными таблетками в аптечке.
Активность клещей. Тёплая погода может спровоцировать раннюю активность клещей, что повышает риск укусов и передачи инфекций (например, энцефалита и боррелиоза). После возвращения из парков и лесов стоит внимательно осматривать себя и детей — сезон кровососущих открыт досрочно.
Итог: наслаждаемся теплом с осторожностью.
Москвичам стоит готовиться к разнообразной погоде: во вторник — с дождями и ветром, ближе к выходным — с солнцем и настоящим весенним теплом. Но, радуясь первым по-настоящему тёплым дням, не забывайте о рисках: укрывайтесь от ветра, защищайте кожу от солнца и проверяйте себя на клещей после прогулок в парках. Весна вступает в свои права, но она требует уважения к себе.