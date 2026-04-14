«Очень удивились»: младенца весом больше 5 кг родила жительница Костанайской области

Как сообщили в Рудненской городской многопрофильной больнице, девочка весом 5190 грамм родилась в перинатальном центре медучреждения.
«Малышка, которую назвали Ляйсан, родилась 10 апреля. Вес ребенка — 5190 грамм, рост — 55 см. Девочка появилась на свет путем операции кесарева сечения. Ее провели врачи Тулебаева Л. и Баймурзина З., операционная медсестра Шлычкова А., анестезиолог Лис О.», — говорится в сообщении.
Сообщается, что новорожденная и ее мама чувствуют себя хорошо. Это второй ребенок для рудничанки. Ее старший сын родился с весом 3100 грамм.
«Я была на УЗИ в 37 недель беременности. Мне сообщили, что вес дочки около 3700 грамм. Конечно, я очень удивилась, когда к 41 неделе малышка доросла до 5 кг. Сейчас дочь активно кушает, часто просит добавки. С ней и со мной все в порядке. Ждем с нетерпением выписку. Имя для нашей дочери мы выбрали вместе с мужем. Нам очень нравится имя Ляйсан», — рассказала рудничанка по имени Индира.
С начала 2026 года в перинатальном центре Рудненской городской больницы родилось четверо детей, чей вес при рождении превысил 5 кг.