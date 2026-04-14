Егор Мухин прокомментировал своё назначение и.о. худрука Театра Театра

Он пояснил, что это временная мера и добавил, что не считает, что у него есть достаточно компетенций, чтобы быть художественным руководителем. Тем временем Театр Театр не может оставаться без полноценного художественного руководства и сейчас проходят консультации, чтобы выстроить дальнейшую работу. Также Егор Мухин пояснил, что партнёры театра интересовались, не изменятся ли планы гастролей и премьер. По его словам, все запланированные события будут проведены. Сейчас театр находится на гастролях в Челябинске, в ближайшее время планируются выступления в Санкт-Петербурге и Тюмени. График премьер, в том числе спектаклей в постановке Бориса Мильграма, тоже будет соблюдён.