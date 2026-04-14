Егор Бероев и его 21-летняя супруга Анна Панкратова впервые вышли в свет вместе

30 апреля на экраны выходит фильм «Кукла». Для актера Егора Бероева этот проект стал значимым не только потому, что он попробовал себя в роли режиссера, но и потому, что благодаря ему он познакомился со своей новой женой Анной Панкратовой, которая на 27 лет младше его.
11 апреля прошла мировая премьера в Японии. В Токио артист прилетел вместе с супругой. Это первый официальный их выход в свет. Они не скрывались от журналистов и позировали вместе.
— Фильм оказался удивительно близок японскому зрителю. Мы никогда не думали, что эту картину могут показать в Японии, но по цвету, построению кадра, ритму и актерской работе она оказалась очень созвучна восприятию японцев. Показ прошел прекрасно. Много вопросов было Анне — зрители были поражены ее эмоциональным погружением в образ, — написал Бероев в соцсети, опубликовав фото.
Еще в феврале актер признался, что давно расстался с супругой Ксенией Алферовой. После разрыва он быстро женился — его избранницей стала 21-летняя балерина и актриса Анна Панкратов.
Сама Алферова в интервью Лауре Джугелии призналась, что пост бывшего мужа о разрыве стал для нее неожиданностью.