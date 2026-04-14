Российские военные продолжают успешное наступление на славянском направлении и продвинулись в районе Сергеевки, расположенной в семи километрах от Краматорска. Как рассказал aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, ситуация на этом участке сложная, но наши подразделения продвигаются вперед.
«Ситуация под Славянском сложная, напряжённая, но наши части подразделения уверенно идут вперёд, беря Славянск в клещи. Продвижение и освобождение очередного населённого пункта Сергеевки ещё раз подтверждает, что российские военные нащупывают слабые места в обороне, взламывают ее и выходят вперёд, на более выгодные участки для дальнейшего наступления», — отметил Липовой.
В свою очередь, по его словам, подразделения ВСУ отступают, несмотря на реальную угрозу от собственных заградотрядов.
«ВСУ потихоньку пятятся назад, они бы быстрее побежали, если бы сзади не стояли заградотряды, которые стреляют в спину, либо добивают дронами тех, кто пытается сдаться российским подразделениям. Наступление развивается успешно, думаю, что Славянск в скором времени будет либо окружён, либо освобождён полностью», — уточнил генерал-майор.
Поселок Сергеевка расположен в семи километрах от Краматорска, который образует крупную агломерацию со Славянском и Константиновкой. Она играет ключевое значение для ВСУ как транспортно-логистический узел и укрепрайон.