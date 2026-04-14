У красноярских наркофермеров нашли «закрутки» с коноплей (видео)

В Красноярске задержали двух наркоагрономов, которые вырастили 152 куста конопли.

В Красноярске задержали двух наркоагрономов, которые вырастили 152 куста конопли. Об этом рассказали в краевой полиции.

Сотрудники краевого Управления по контролю за оборотом наркотиков пресекли деятельность двоих мужчин 49 и 43 лет, которые организовали домашнее производство наркотиков. Злоумышленники нашли в интернете методику выращивания конопли, приобрели грунт, семена, удобрения, светильники и вентиляцию, а затем разместили оборудование в квартире и гаражном боксе в Красноярске.

В ходе обысков полицейские изъяли около 3 килограммов марихуаны и 7 килограммов частей растения, приготовленных для сбыта. «Урожай» фасовали по стеклянным банкам для закруток. Еще 500 граммов наркотического средства нашли по месту жительства одного из задержанных.

В отношении мужчин возбуждено пять уголовных дел. Организатор схемы заключен под стражу, его сообщник отправлен под домашний арест. Максимальное наказание по самым тяжким статьям — до 20 лет лишения свободы. Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

