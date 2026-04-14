У красноярских наркофермеров нашли «закрутки» с коноплей (видео)

Сотрудники краевого Управления по контролю за оборотом наркотиков пресекли деятельность двоих мужчин 49 и 43 лет, которые организовали домашнее производство наркотиков. Злоумышленники нашли в интернете методику выращивания конопли, приобрели грунт, семена, удобрения, светильники и вентиляцию, а затем разместили оборудование в квартире и гаражном боксе в Красноярске.