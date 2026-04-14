В Омске ко Дню города обновят шар на площади Бухгольца

На площади планируется демонтировать старые плиты и клумбы, заменив их на гранитные и бортовые камни. Здесь установят новое освещение и летний водопровод. Озеленение, скамейки и фонтан в проекте пока отсутствуют. Итоги аукциона по выбору подрядчика подведут 22 апреля.