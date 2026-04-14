В Омске ко Дню города обновят шар на площади Бухгольца

Мэрия Омска приступила к поиску подрядчика, который займётся обновлением шара «Держава».

Источник: Администрация Омска

Памятный знак «Держава» на площади Бухгольца в Омске ждёт обновление. Мэрия приступила к поиску подрядчика, который должен завершить обновление шара и благоустройство территории вокруг него к 1 августа 2026 года. Начальная цена контракта составляет 100,3 млн рублей.

На площади планируется демонтировать старые плиты и клумбы, заменив их на гранитные и бортовые камни. Здесь установят новое освещение и летний водопровод. Озеленение, скамейки и фонтан в проекте пока отсутствуют. Итоги аукциона по выбору подрядчика подведут 22 апреля.

Что касается самого шара: его реставрацией занимаются на средства мецената. Работа над обновлением «Державы» полным ходом идёт в мастерской скульптора Михаила Минина. Новый шар, который поставят вместо макета, будет точной его копией. Также сохранятся размеры шара — 7 метров в диаметре.

Обновлённое городское пространство будет оформлено в едином стиле с Городским садом, набережной Тухачевского и другими локациями вблизи площади Бухгольца.