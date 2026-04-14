В ночь на 14 апреля в Ростовской области отразили воздушную атаку

Силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском районе.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 14 апреля в Ростовской области была отражена воздушная атака. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.

Силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском районе. По словам главы региона, информация о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступала, будет уточняться.

Беспилотную опасность в Ростовской области объявили после полуночи. Людей просили покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не приближаться к окнам.

— В настоящий момент беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны! — говорится в сообщении.

