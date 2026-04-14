В Приморье за сутки ликвидировали 19 из 20 природных пожаров

В Приморском крае за понедельник, 13 апреля, зарегистрировали двадцать лесных и природных пожаров общей площадью 409,2 гектара, к утру 14 апреля удалось ликвидировать девятнадцать возгораний, ещё одно локализовано в Тернейском муниципальном округе на площади 120 гектаров.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморья, уточнив, что основной причиной почти всех возгораний стал человеческий фактор, включая неосторожное обращение с огнём, сжигание мусора и сухой растительности. В ведомстве отметили, что в регионе действует пожароопасный сезон, а в Пограничном и Хасанском муниципальных округах введён особый противопожарный режим.
По данным министерства, двенадцать из двадцати пожаров пришлись на земли лесного фонда и охватили 197,5 гектара. Очаги лесных возгораний зафиксировали в Уссурийском городском округе, а также в Дальнегорском, Дальнереченском, Ольгинском, Партизанском, Черниговском и Шкотовском муниципальных округах, где тушение обеспечили силы и техника «Приморской авиабазы».
Ещё восемь природных (ландшафтных) пожаров возникли на землях иных категорий и распространились на 211,7 гектара. Семь из этих возгораний общей площадью 91,7 гектара удалось локализовать и потушить в Находкинском городском округе, а также в Анучинском, Дальнегорском, Красноармейском, Хасанском, Чугуевском и Шкотовском муниципальных округах.
Единственный пожар, который к утру 14 апреля оставался непотушенным, действует в Тернейском муниципальном округе, при этом огонь удерживают в установленных границах на площади 120 гектаров. Ведомство подчёркивает, что на фоне объявленного в крае пожароопасного сезона и введённого особого противопожарного режима на отдельных территориях жители обязаны строго соблюдать ограничения, направленные на предотвращение новых возгораний.