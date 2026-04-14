Более 700 мигрантов выдворили из Новосибирской области с начала года

Судебные приставы Новосибирской области провели очередную масштабную операцию по принудительному выдворению иностранцев, нарушивших российское законодательство. В прошедшую пятницу специальным рейсом за пределы страны были отправлены 19 граждан ближнего зарубежья. Как пояснили в ведомстве, все они совершили на территории Российской Федерации различные правонарушения, за что суд назначил им наказание в виде административного выдворения.
Эта отправка стала лишь эпизодом в системной работе регионального управления Федеральной службы судебных приставов. Только за первый квартал текущего года сотрудники ГУФССП выдворили из Новосибирской области 707 иностранных граждан и лиц без гражданства. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года эта цифра составляла 415 человек.
В ближайшее время Госдума рассмотрит вопрос о значительном расширении списка оснований для применения административного выдворения. С третьего апреля 2026 года вступили в силу поправки, которые запрещают высылать из России иностранцев, проходивших военную службу по контракту или участвовавших в боевых действиях в составе Вооружённых Сил РФ. Для таких лиц мерой наказания теперь станут административный штраф либо обязательные работы вместо отправки на родину.