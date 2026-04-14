Более 700 мигрантов выдворили из Новосибирской области с начала года

В ближайшее время Госдума рассмотрит вопрос о значительном расширении списка оснований для применения административного выдворения. С третьего апреля 2026 года вступили в силу поправки, которые запрещают высылать из России иностранцев, проходивших военную службу по контракту или участвовавших в боевых действиях в составе Вооружённых Сил РФ. Для таких лиц мерой наказания теперь станут административный штраф либо обязательные работы вместо отправки на родину.