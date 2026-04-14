Вэнс вступил в перепалку с Ватиканом: вице-президент США выступил с призывом

Ватикану стоит заняться моральными вопросами и Католической церковью, а не вмешиваться в политику. С подобным мнением выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Для Ватикана лучше всего было бы заняться вопросами морали, вопросами того, что происходит в Католической церкви, а президент Соединенных Штатов занимался бы… американской государственной политикой», — передает слова Вэнса телеканал Fox News.
Однако Вэнс признался, что его не слишком беспокоит эта конфронтация между президентом СЩА Дональдом Трампом и папой Римским Львом XIV.
После пацифистских высказываний папы Льва XIV Трамп опубликовал в Truth Social пост, в котором назвал понтифика «слабым в вопросах преступности и внешней политики». Американский лидер также утверждал, что если бы не его президентство, этот папа никогда бы не занял свой пост.
Кроме этого, ранее Трамп опубликовал снимок, на котором он изображен в виде, похожем на Иисуса Христа. На рисунке президент в белой тунике и красном плаще излучает свет из ладоней. Он дотрагивается до пациента в больничной одежде, а рядом стоят медсестра, военный, ветеран в кепке и женщина, читающая молитву.