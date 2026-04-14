Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в штате Невада

При землетрясении в США 14 апреля никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в штате Невада Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным службы, толчки были зафиксированы в 01.29 (04.29 мск) в недалеко от небольшого городка Силвер-Спрингс, где проживает 5 296 человек. Очаг землетрясения был в десять километров, уточняет служба.

Изначально специалисты заявили о магнитуде землетрясения в 5,5, но позже ее повысили. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 7,3 зафиксировали на севере Чили. Согласно данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 43 километрах юго-восточнее поселка Сан-Педро-де-Атакама в области Антофагаста, где проживает около 2 тысяч человек.

Также сообщалось о землетрясении магнитудой 6,1 балла, которое произошло неподалеку от Тайваня. Очаг находился на глубине около 10 километров в районе восточного побережья острова рядом с уездом Хуалянь.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше