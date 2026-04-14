AP: Пакистан предложил ещё раз провести переговоры США и Ирана в Исламабаде

Пакистан предложил провести второй раунд переговоров между Соединёнными Штатами и Ираном в Исламабаде, сообщает Associated Press.

Источник: Аргументы и факты

Агентство ссылается на информацию, полученную от источников.

Согласно этой инициативе, переговоры могут состояться в Исламабаде в ближайшие дни.

«Официальные лица, говорившие на условиях анонимности, утверждают, что предложение будет зависеть от того, попросят ли стороны о другом месте для переговоров», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что переговоры в пакистанской столице были частью «продолжающегося дипломатического процесса».

Напомним, 11 апреля Соединённые Штаты и Иран провели несколько раундов переговоров в Исламабаде.

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи рассказал, что стороны не достигли согласия по нескольким ключевым вопросам.

По словам вице-президента Соединённых Штатов Джей Ди Вэнса, США на переговорах в Пакистане сделали иранской стороне «последнее и наилучшее предложение». Кроме того, он заявил, что Соединённые Штаты могут сворачивать операцию против Ирана, так как достигли целей.

Узнать больше по теме
Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше