AP: Пакистан предложил ещё раз провести переговоры США и Ирана в Исламабаде

Пакистан предложил провести второй раунд переговоров между Соединёнными Штатами и Ираном, сообщает Associated Press.
Агентство ссылается на информацию, полученную от источников.
Согласно этой инициативе, переговоры могут состояться в Исламабаде в ближайшие дни.
«Официальные лица, говорившие на условиях анонимности, утверждают, что предложение будет зависеть от того, попросят ли стороны о другом месте для переговоров», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что переговоры в пакистанской столице были частью «продолжающегося дипломатического процесса».
Напомним, 11 апреля Соединённые Штаты и Иран провели несколько раундов переговоров в Исламабаде.
Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи рассказал, что стороны не достигли согласия по нескольким ключевым вопросам.
По словам вице-президента Соединённых Штатов Джей Ди Вэнса, США на переговорах в Пакистане сделали иранской стороне «последнее и наилучшее предложение». Кроме того, он заявил, что Соединённые Штаты могут сворачивать операцию против Ирана, так как достигли целей.