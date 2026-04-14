Арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск» состоится 30 мая

Улица Муравьёва-Амурского превратится в пешеходную зону, где каждый сможет найти развлечения по душе.

Источник: AmurMedia

В краевом центре 30 мая пройдёт традиционный арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск» (0+). Мероприятие, организованное управлением культуры администрации города, будет проходить с 15:00 до 18:00 на улице Муравьева-Амурского, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

«Арт-фестиваль стал визитной карточкой Хабаровска, демонстрируя самобытность города, его богатую историю и уникальную культуру. В этом году организаторы вновь готовят насыщенную программу: на главной пешеходной артерии города развернутся тематические площадки», — говорится в сообщении.

Фестиваль предложит разнообразные форматы: интерактивные программы, акции, концерты, викторины, арт-объекты, мастер-классы, выставки и многое другое.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в прошлом году в арт-фестивале были задействованы шесть кварталов, в которых расположились интерактивные зоны, мастер-классы, фотозоны, игровые программы и дегустации.