74 кг незадекларированных тайских БАДов изъяли таможенники в аэропорту Хабаровска

В отношении семейной пары возбуждено дело об административном правонарушении.

Хабаровские таможенники пресекли попытку ввоза в Россию крупной партии незадекларированных тайских БАДов. Товары ввезены для коммерческих целей без уплаты таможенных платежей, сообщает пресс-служба Хабаровской таможни.

«В отношении пассажиров возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование товаров)», — говорится в сообщении.

Во время проведения таможенного контроля багажа пассажиров, прибывших в Хабаровск авиарейсом из Бангкока, инспекторы обнаружили в багаже семейной пары 1358 единиц различных тайских БАДов, в том числе содержащих коллаген, пробиотики и многое другое. Пассажиры не заполнили таможенную декларацию и не сообщили о перевозимых ими товарах. Они пояснили, что приобрели продукцию для личного использования.

Однако количество, характер и назначение ввезенных товаров свидетельствовали о том, что товары ввозятся для коммерческих целей. Ввоз такой продукции требует обязательного декларирования и уплаты пошлин.

Вся продукция изъята. Проводится административное расследование.