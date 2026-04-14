74 кг незадекларированных тайских БАДов изъяли таможенники в аэропорту Хабаровска

Хабаровские таможенники пресекли попытку ввоза в Россию крупной партии незадекларированных тайских БАДов. Товары ввезены для коммерческих целей без уплаты таможенных платежей, сообщает пресс-служба Хабаровской таможни.
«В отношении пассажиров возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование товаров)», — говорится в сообщении.
Во время проведения таможенного контроля багажа пассажиров, прибывших в Хабаровск авиарейсом из Бангкока, инспекторы обнаружили в багаже семейной пары 1358 единиц различных тайских БАДов, в том числе содержащих коллаген, пробиотики и многое другое. Пассажиры не заполнили таможенную декларацию и не сообщили о перевозимых ими товарах. Они пояснили, что приобрели продукцию для личного использования.
Однако количество, характер и назначение ввезенных товаров свидетельствовали о том, что товары ввозятся для коммерческих целей. Ввоз такой продукции требует обязательного декларирования и уплаты пошлин.
Вся продукция изъята. Проводится административное расследование.