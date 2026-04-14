Котюков проверил красноярские школы: капремонт выходит на финишную прямую

Ремонт корпуса гимназии № 13 на Лесной стартовал еще в 2024 году. Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой и прокладкой инженерных коммуникаций, а также дополнительно обновляют вентиляционную систему. Вокруг здания приведут в порядок территорию и отремонтируют ограждение. После открытия этот корпус сможет принять 373 ученика. Директор гимназии Гульнара Ахметзянова отметила, что здание не видело капремонта около четверти века, оно сильно устарело и уже не соответствовало современным требованиям. Теперь здесь появятся кабинеты с новым оборудованием по городским, краевым и федеральным программам — от пищеблока до учебных классов. Она добавила, что гимназия развивает инженерное и научное направления «Академ», и на этой площадке все дети получат равный доступ ко всем возможностям учреждения.