Котюков проверил красноярские школы: капремонт выходит на финишную прямую

«Школа полностью преобразилась и стала гораздо современнее. Здесь продумано множество решений, благодаря которым дети будут учиться с комфортом и удовольствием. Предусмотрена полная замена цифрового оснащения. Почти в каждом кабинете — химии, биологии, физики — появятся цифровые лаборатории и автоматизированные рабочие места. Это заметно повысит качество учебного процесса и успеваемость школьников. Все — и педагоги, и дети, и родители — очень ждут возвращения в родные стены», — поделилась директор школы № 94 Елена Телицина.
В здании на Московской, где сейчас занимаются 1206 учеников, ремонт выполнен уже на 83%. Строители полностью обновили кровлю и полы, заново оштукатурили стены, уложили плитку в коридорах и в пищеблоке. На финальной стадии — монтаж электропроводки, систем вентиляции и установка дверей. Помимо этого, в учреждении появится видеонаблюдение и система контроля доступа, а прилегающую территорию благоустроят.
Ремонт корпуса гимназии № 13 на Лесной стартовал еще в 2024 году. Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой и прокладкой инженерных коммуникаций, а также дополнительно обновляют вентиляционную систему. Вокруг здания приведут в порядок территорию и отремонтируют ограждение. После открытия этот корпус сможет принять 373 ученика. Директор гимназии Гульнара Ахметзянова отметила, что здание не видело капремонта около четверти века, оно сильно устарело и уже не соответствовало современным требованиям. Теперь здесь появятся кабинеты с новым оборудованием по городским, краевым и федеральным программам — от пищеблока до учебных классов. Она добавила, что гимназия развивает инженерное и научное направления «Академ», и на этой площадке все дети получат равный доступ ко всем возможностям учреждения.
Пока идет ремонт, учеников временно распределили по другим школам. Детей из 94-й школы принимают лицей № 3, гимназия № 11 и школа № 16. Ребята из корпуса на Лесной занимаются в основном здании гимназии № 13.
Михаил Котюков оценил темпы работ на обоих объектах положительно, заметив при этом, что в прошлом году такого уровня готовности удалось добиться только к лету. Особое внимание губернатор уделил качеству отделки и оснащению учебных кабинетов. Он поручил завершить ремонт не позже середины лета, чтобы у педагогических коллективов осталось достаточно времени для подготовки к новому учебному году. Глава региона подчеркнул, что и гимназия, и школа после обновления обязательно должны открыть двери для учеников именно 1 сентября.
