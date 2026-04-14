Думаете, знаете всю правду о «Титанике»? Вот почему 115 лет назад непотопляемый лайнер ушёл на дно за 3 часа

Но некоторые специалисты уверены — снижение скорости привело бы к ещё более трагичным последствиям. Дело в эффективности руля. На высокой скорости поток воды от центрального винта мощно обтекает перо руля, делая судно невероятно послушным. При команде «Полный назад» или «Стоп» этот поток исчезает и нос перестаёт уходить влево. Более того, среди специалистов по ледовой навигации существует теория, описанная капитаном Коллинзом: при угрозе столкновения «лоб в лоб» нужно не тормозить, а, наоборот, давать полный газ, выкручивая руль до упора. Только максимальная скорость создаёт нужную подъёмную силу на пере руля, чтобы «вильнуть» кормой и убрать уязвимый борт от удара.