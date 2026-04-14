Турция ожидает не менее 4,5 миллиона туристов из РФ в 2026 году

От 4,5 до 6 миллионов туристов из РФ могут посетить Турцию в 2026 году. Такой прогноз сделал аместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TURSAB) Давут Гюнайдын.
Гюнайдын сказал, что российский рынок всегда был приоритетным для Турции.
«Мы ожидаем от 4,5 до 6 миллионов туристов в этом году. Почему не 7 или 8 миллионов? Потому что текущая геополитическая ситуация и возможные войны мешают нам чётко прогнозировать», — сказал он РИА Новости.
Ранее агент по туризму, представитель туристического сектора Аланьи Бекир Долмуш заявил, что российским туристам рекомендовали не ждать дешевых цен на отдых в Турции предстоящим летом.
