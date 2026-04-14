В Хабаровском крае за сутки пресечено более 350 нарушений ПДД

В Хабаровском крае за минувшие сутки, 13 апреля, зарегистрировано три крупных дорожно-транспортных происшествия. По оперативным сводкам, дорожные инциденты унесли жизни двоих человек, один пострадавший госпитализирован, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Хабаровскому краю. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным региональной Госавтоинспекции, в крае произошли наезд на пешехода, столкновение и опрокидывание транспортного средства. В ходе рейдовых мероприятий сотрудники полиции выявили: 356 нарушений правил дорожного движения, 16 нетрезвых водителей (из них 6 — в Хабаровске), 17 водителей, не пропустивших граждан на «зебре», 6 пешеходов-нарушителей.
В ведомстве подчеркнули, что ситуация на дорогах остается напряженной: за последние 14 дней в регионе зафиксировано 11 летальных случаев в результате ДТП. Инспекторы призывают участников движения к строгому соблюдению мер безопасности.
