Детский межнациональный праздник появится в Красноярске

Сергей Верещагин предложил провести в Красноярске детский межнациональный праздник. По его мнению, город должен стать местом, где такие события объединяют жителей и учат уважать друг друга.
Инициатива обсуждалась во время заседания Общественного совета по национальным вопросам.
«Предлагаю рассмотреть возможность организовать такое мероприятие. Это будет праздник маленьких граждан большой страны. Ребятишки в ярких костюмах, с национальными угощениями, традиционными песнями и танцами покажут, какие мы все разные и как здорово, что мы вместе. Получится красивая, добрая история о патриотизме и настоящем единстве сибиряков. Определяемся с датой и приглашаем горожан к участию», — сказал мэр.
Представители диаспор и культурных автономий идею градоначальника поддержали.
«Правильное предложение! Лучше всего дети запоминают язык до пяти лет, поэтому чем раньше мы вовлекаем ребят в такие мероприятия, тем лучше. Это позволяет им не отрываться от своих корней, и в то же время познавать культуру страны, в которой они живут», — отметил председатель региональной татарской национально-культурной автономии Вагиз Файзуллин.
В администрации рассказали, что в краевом центре живут представители 130 народностей, каждая — со своими культурными и языковыми особенностями, традициями. В Год единства народов России в Красноярске запланировано более 200 мероприятий: квизы, спортивные состязания, творческие конкурсы, образовательные проекты и фестивали.
Череду летних мероприятий впервые откроет большой праздник русской культуры, который пройдет 12 июня на острове Татышев — гостей ждут плетение кос, лепка глиняной посуды и народные забавы. Затем эстафету подхватят другие народы: 20 июня отметят татарский Сабантуй, знаменующий окончание посевной; 21 июня жители побывают на Жайлоо — киргизском празднике перекочёвки скота на летние пастбища; 4 июля наступит таджикский Сайри лола — праздника тюльпанов; 5 июля встретят узбекский Ковун-сайли, символом которого являются дыни и арбузы.
Финалом летних встреч станет фестиваль «Венок дружбы», который пройдет 22 августа на Центральной набережной. Представители разных народов развернут колоритные подворья с традиционным бытом, а завершится праздник огромным хороводом по-красноярски.
«Все эти мероприятия проходят в рамках муниципальной программы “Содействие развитию гражданского общества”, цель которой — подчеркнуть уникальность Красноярска как многонационального города, а также привить традиции русской культуры», — рассказали в мэрии.
