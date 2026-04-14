В России изменили правила подсчёта пенсионного стажа

В России изменились правила подсчёта стажа при назначении страховых пенсий. Нововведения касаются родителей близнецов, многодетных семей и обладателей «сельского» стажа.

Источник: Life.ru

Теперь отпуск по уходу за ребёнком до 1,5 лет учитывают при назначении пенсии наравне с работой, пишет РИА «Новости». Раньше действовало ограничение — максимум шесть лет такого стажа. Теперь родители пятерых и более детей получат прибавку.

Сельские пенсионеры тоже выиграли от изменений. Неработающие граждане, которые отработали в агросфере 30 лет и живут в селе, получают доплату 25% к фиксированной выплате. Надбавка сохраняется даже при переезде в город.

Родителям близнецов теперь суммируют фактическое время отпуска по уходу за каждым ребёнком при многоплодной беременности.

Ранее в России зафиксировали значительный разброс в средних пенсионных выплатах между субъектами федерации. Анализ статистических данных показал, что разрыв между лидерами и аутсайдерами рейтинга превысил 23 тысячи рублей. Наиболее высокие начисления получают жители Чукотского автономного округа.

