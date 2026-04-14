L'AntiDiplomatico: Трамп повторяет в Иране военный сценарий Штатов на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в операции против Ирана следует американскому сценарию конфликта на Украине, возможно, готовя наземное вторжение в исламскую республики. Об этом написало итальянское издание L'AntiDiplomatico.

— За кажущейся безумной стратегией главы США в Иране скрывается не что иное, как повторение событий во время российско-украинского конфликта, когда Штаты все взорвали, учинив неонацистский переворот в Киеве, а потом украинский президент Владимир Зеленский устроил бомбардировки Донбасса, что побудило РФ к прямому вмешательству, — сказано в статье.

Сейчас такая стратегия направлена против Японии, КНР, Тайваня и Южной Кореи, которые зависят от поставок нефти через блокированный Ормузский пролив.

Пока лишь непонятно, ограничится ли американский лидер морской блокадой Ирана или же перейдет к наземной операции, говорится в публикации.

Зампредседатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 13 апреля с иронией прокомментировал планы Соединенных Штатов по блокаде Ормузского пролива. Он отметил, что американцы решили блокировать морской путь, в то время как многие страны добиваются его разблокирования.

