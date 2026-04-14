В Красноярске появился центр сычуаньской кухни

В Красноярске на базе Института гастрономии СФУ открылся первый в России центр сычуаньской кухни. Он стал площадкой для профессионального и культурного обмена. Важно, чтобы такие образовательные проекты не только развивали регион, но и давали возможность обмена опытом. Это взаимное обогащение, которое открывает новые направления и для студентов, и для профессионального сообщества, — подчеркнула заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края Юлия Филатова. Центр объединил международный опыт и станет частью развития института как современной образовательной платформы, ориентированной на мировые гастрономические практики. Первым проектом станет образовательная программа с участием преподавателей Сычуаньского университета туризма и шеф-поваров с международным опытом. Мы видим, как идеи, которые обсуждались на уровне концепций, переходят в реальные проекты. Сотрудничество с китайскими университетами и выход на рынок азиатского образования постепенно становятся практикой, — отметил исполняющий обязанности ректора СФУ Максим Румянцев. На мероприятии рассказали, что открытие центра станет частью азиатской гастрономической программы Института гастрономии СФУ. Напомним, что 2026 год был объявлен Годом единства народов России. Соответствующий указ подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин.