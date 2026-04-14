Бесплатная раздача плова на открытии магазина обернулась давкой в ВКО

В Усть-Каменогорске во время открытия магазина случилась давка. На видео, распространившееся в соцсетях, отреагировали в акимате города, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Источник: Nur.kz

Согласно информации акимата, инцидент произошел 11 апреля. На кадрах, опубликованных ведомством, видно, что перед зданием магазина собралась большая толпа людей, возникла давка. Как оказалось, здесь открывали новый обувной магазин. В связи с открытием обувь продавали по заниженной цене, а покупателям раздавали бесплатный плов.

В акимате подчеркнули, что открытие и акция проходили без согласования с местными исполнительными органами и с грубым нарушением действующего законодательства. «В результате данных действий было допущено неконтролируемое и неорганизованное массовое скопление граждан, что привело к нарушению общественного порядка и создало реальную угрозу безопасности людей», — сообщили в акимате.

Полиция уже провела проверку и по итогам рассмотрения собранных материалов оштрафовала организаторов.