США против Льва и Франциска: эксперт сказал, зачем Трамп ссорится с папами

Опыт конфликтов между Белым домом США и Ватиканом показывает, что ссора между папой римским Львом XIV и Дональдом Трампом вряд ли повлечет за собой серьезные последствия. Об этом aif.ru заявил религиовед Роман Лункин.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал папу римского Льва XIV за поддержку Ирана. Он заявил, что понтифик «ужасен во внешней политике» и «слаб» перед преступностью, и добавил, что если бы его не было в Белом доме, то Льва XIV не было бы в Ватикане. Папа римский в ответ заявил, что не боится Трампа и не будет с ним.
«Опыт показывает, что ссоры между администрацией Трампа и Ватиканом не несут за собой особых последствий. Трамп ссорился напрямую с папой Франциском. Франциск говорил, что те, кто строит стены, не могут быть хорошими христианами. А Трамп заявлял, что США строят стены и охраняют свой образ жизни и традиции. За этим ничего не последовало. В конфликте с Львом XIV примерно то же самое», — сказал Лункин.
По его словам, ссора между Белым домом и Ватиканом является отражением идейного конфликта внутри западного мира, где стороны ведут себя довольно эксцентрично. «В общем находит коса на камень», — подытожил эксперт.
Ранее Лункин заявил, что папа римский Лев XIV является единственным критиком Трампа в Европе, который открыто высказывает свои недовольства.