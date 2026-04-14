Адвоката из Канска обвиняют в фиктивной постановке на учёт 13 иностранцев

В Канске будут судить адвоката, организовавшую нелегальную миграцию для 13 иностранцев. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
В феврале 2020 года адвокат из Канска вместе с местной жительницей вступила в сговор с китайским бизнесменом — владельцем лесозаготовительной фирмы. Сообщники наладили схему, позволявшую иностранцам незаконно жить и работать в России.
Сначала фиктивно поставили на учёт самого гражданина КНР, затем механизм заработал на регулярной основе. Иностранцев ввозили якобы для законного пребывания, но по факту использовали как дешёвую рабочую силу на предприятиях Канска и района.
Роль адвоката оказалась ключевой. Она подбирала адреса для фиктивной регистрации, готовила уведомления и другие документы, вносила ложные сведения, выступала представителем принимающей стороны в миграционном отделе и следила, чтобы количество поставленных на учёт мигрантов не вызывало подозрений.
В 2021 году к схеме подключили вторую фирму во главе с другим иностранцем. Адвокат продолжила помогать и там. В итоге нелегальный статус получили не менее 13 мигрантов.
Весной 2024 года проверки вскрыли всю цепочку. Адвоката заключили под стражу, её сообщницу выделили в отдельное производство — она заключила соглашение с прокурором. Предприниматели уехали на родину и находятся в розыске.
Дело рассмотрит Канский городской суд. Максимальное наказание по предъявленному обвинению — до 7 лет лишения свободы.
