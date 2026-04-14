Москалькова: Несколько сотен человек ищут после вторжения ВСУ в Курскую область

Названо число жителей Курской области не найденных после оккупации региона ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Судьбу нескольких сотен жителей Курской области, которые пропали во время вторжения ВСУ в регион, все еще не удалось установить. Об этом в интервью ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, специалисты провели большую работу, чтобы узнать о судьбе каждого пропавшего.

«Сегодня есть еще несколько сот человек, которые по-прежнему находятся в розыске, и судьба их еще до конца не установлена», — отметила Москалькова.

11 апреля глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что семь жителей приграничных районов Курской области, находившихся в украинском плену, вернулись домой. Все вернувшиеся домой куряне из Суджанского района. По словам Хинштейна, среди них — пять женщин и двое мужчин.

Помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что вернувшиеся в Россию жители Курской области насильно удерживались украинской стороной в качестве заложников.

Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
