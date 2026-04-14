Москалькова: Несколько сотен человек ищут после вторжения ВСУ в Курскую область

Судьбу нескольких сотен жителей Курской области, которые пропали во время вторжения ВСУ в регион, все еще не удалось установить. Об этом в интервью ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По ее словам, специалисты провели большую работу, чтобы узнать о судьбе каждого пропавшего.
«Сегодня есть еще несколько сот человек, которые по-прежнему находятся в розыске, и судьба их еще до конца не установлена», — отметила Москалькова.
11 апреля глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что семь жителей приграничных районов Курской области, находившихся в украинском плену, вернулись домой. Все вернувшиеся домой куряне из Суджанского района. По словам Хинштейна, среди них — пять женщин и двое мужчин.
Помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что вернувшиеся в Россию жители Курской области насильно удерживались украинской стороной в качестве заложников.