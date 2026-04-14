Онколог Черемушкин назвал неожиданные симптомы рака, как у Заворотнюк

Жизни актрисы Анастасии Заворотнюк и певицы Жанны Фриске унесла глиобластома, одна из редких, но очень агрессивных форм рака. В беседе с aif.ru кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин объяснил, какие симптомы характерны для этого заболевания и почему у пожилых его чаще всего выявляют случайно.
«Выявление глиобластомы, в основном, происходит случайно. Заподозрить это заболевание могут врачи по жалобам на резкое ухудшение зрения, слуха, обоняния, головную боль и даже потерю координации движений. Подобные симптомы квалифицируют как возможные проявления воздействия на головной мозг. Терапевт или невролог при соответствующих жалобах могут направить на МРТ с контрастом для подтверждения диагноза», — объяснил эксперт.
Черемушкин уточнил, что на ранних стадиях глиобластому чаще всего обнаруживают у пациентов в возрасте 30−40 лет, поскольку для них такие симптомы как ухудшение зрения, слуха, обоняния или потеря координации движений являются нетипичными и неожиданными. По словам онколога, пик заболеваемости приходится на старший возраст — 60−70 лет, когда картина симптоматики смазывается из-за возрастных изменений.