Амфитеатр и новые дорожки: как преобразится парк ДВФУ

ВЛАДИВОСТОК, 14 апреля, ФедералПресс. Парковая зона ДВФУ изменится в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Ее выбрали сами горожане: на голосовании 2025 года территория получила 13 382 голоса, заняла второе место и вошла в перечень приоритетных для благоустройства. В администрации Владивостока рассказали, что и когда появится на Университетской набережной.

«Парковая зона у набережной ДВФУ очень популярна у жителей и гостей Владивостока, она привлекает посетителей круглый год. По этой причине при разработке концепции благоустройства пространства учитывались пожелания горожан, высказанные ими на общественных обсуждениях», — рассказала заместитель директора МКУ «Зеленый Владивосток» Анастасия Лакида.

Благоустройство парка разбили на этапы. Подрядчику в этом году предстоит спланировать территорию, смонтировать современные санитарные модули, возвести амфитеатр с подиумом и проложить пешеходные дорожки. Завершить обновление общественного пространства планируют до начала Восточного экономического форума, который пройдет в сентябре.

Кроме того, в этом году в рамках нацпроекта во Владивостоке приведут в порядок аллею на Кирова, 5−9, а также общественную зону в районе Ивановской, 3−19.

Напомним, в марте 2026 года администрация Владивостока объявила аукцион на благоустройство ландшафтно‑парковой зоны Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Начальная цена контракта составляет почти 50 миллионов рублей. По итогам торгов цена контракта уменьшилась до 39,7 млн рублей.