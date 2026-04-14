Амфитеатр и новые дорожки: как преобразится парк ДВФУ

ВЛАДИВОСТОК, 14 апреля, ФедералПресс. Парковая зона ДВФУ изменится в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Ее выбрали сами горожане: на голосовании 2025 года территория получила 13 382 голоса, заняла второе место и вошла в перечень приоритетных для благоустройства. В администрации Владивостока рассказали, что и когда появится на Университетской набережной.