Амфитеатр и новые дорожки: как преобразится парк ДВФУ

«Парковая зона у набережной ДВФУ очень популярна у жителей и гостей Владивостока, она привлекает посетителей круглый год. По этой причине при разработке концепции благоустройства пространства учитывались пожелания горожан, высказанные ими на общественных обсуждениях», — рассказала заместитель директора МКУ «Зеленый Владивосток» Анастасия Лакида.
Благоустройство парка разбили на этапы. Подрядчику в этом году предстоит спланировать территорию, смонтировать современные санитарные модули, возвести амфитеатр с подиумом и проложить пешеходные дорожки. Завершить обновление общественного пространства планируют до начала Восточного экономического форума, который пройдет в сентябре.
Кроме того, в этом году в рамках нацпроекта во Владивостоке приведут в порядок аллею на Кирова, 5−9, а также общественную зону в районе Ивановской, 3−19.
Напомним, в марте 2026 года администрация Владивостока объявила аукцион на благоустройство ландшафтно‑парковой зоны Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Начальная цена контракта составляет почти 50 миллионов рублей. По итогам торгов цена контракта уменьшилась до 39,7 млн рублей.