В Хабаровске завершилась Зимняя лига Дальнего Востока по футболу

В Хабаровске завершился футбольный турнир «Зимняя лига Дальнего Востока» — сообщает пресс-служба Академии «Искра».
Соревнования объединили 24 сильнейшие команды из Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Уссурийска и Комсомольска-на-Амуре.
Турнир длился три месяца — с января по апрель. Команды играли в выездном формате по системе, приближенной к профессиональному футболу: с двухкруговым турниром и полноценным календарём матчей. Победителей определяли сразу в четырёх возрастных группах среди футболистов 2013—2016 годов рождения.
По итогам соревнований три золотых кубка завоевали хабаровские команды.
«Победа Хабаровска — это заслуга как самих игроков, так и тренерского штаба. Фундамент успеха заложен ребятами: их трудолюбием, дисциплиной и желанием расти», — отметил исполнительный директор академии Олег Сурцев.
Он подчеркнул, что важную роль сыграла и работа тренеров, включая подготовку игроков и выбор тактики на поле.
Все матчи транслировались в прямом эфире. В дальнейшем организаторы планируют развивать трансляции и приблизить их к стандартам профессионального футбола — с повторами, хайлайтами и комментированием.
«Хотим улучшить трансляции до стандартов большого футбола. Не менее важно и развитие match day — атмосфера на турнире заметно меняется, когда есть церемонии и выступления», — добавил Олег Сурцев.
Победители и призёры турнира получили кубки и медали. Также в каждой возрастной группе определили лучших вратарей и бомбардиров.
Следующий сезон «Зимней лиги» запланирован на январь 2027 года. Кроме того, в ближайшие недели в Хабаровске пройдёт ещё один крупный турнир — ISKRA CUP для футболистов 2018—2019 годов рождения.