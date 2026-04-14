Мэрия Красноярска судится с двумя застройщиками из-за невыполненных договоренностей

Мэрия Красноярска обратилась в суд с исками к застройщикам «Сказочный город» и «Сибиряк». Компании не выполнили условия, о которых договаривались с городом в сентябре 2024 года, сообщили в департаменте градостроительства.
По условиям договора застройщики должны были передать муниципалитету 81 квартиру для переселения из аварийных домов и для детей-сирот. Кроме того, «Сказочный город» обещал сформировать и отдать городу участок под детский сад на 270 мест в микрорайоне Тихие Зори. Ничего из этого сделано не было.
«Администрация свою часть договоренности выполнила. Компании — нет», — прокомментировал заместитель главы города — руководитель департамента градостроительства Александр Навродский.
В ситуации разберется Арбитражный суд Красноярского края.
