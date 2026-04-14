Слюсарь: в Ростовской области ликвидировали БПЛА ВСУ

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины в Ростовской области, проинформировал Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что БПЛА украинских войск нейтрализован в Чертковском районе. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Разрушения не зафиксированы.

«В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА ликвидирован в Чертковском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. В настоящий момент беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны!», — написал губернатор в Telegram.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.

Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
