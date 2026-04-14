В детской поликлинике на Камчатке открыли переходы после землетрясения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 апреля. /ТАСС/. Лестничные переходы между зданиями открыты в самой крупной детской поликлинике на Камчатке после ремонта. Конструкции пострадали после землетрясения в июле 2025 года, сообщается на сайте краевого правительства.
«Переходы между корпусами здания детской поликлиники № 1 Петропавловска-Камчатского открыты после проведения противоаварийных мероприятий. Это стало возможно благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина после того, как глава региона Владимир Солодов обратился с просьбой о финансировании работ по ликвидации последствий землетрясения летом 2025 года», — говорится в сообщении.
Уточняется, что переходы были закрыты сразу после сейсмособытия. Пациенты передвигались между корпусами поликлиники по улице, что создавало дополнительные неудобства.