«Экспресс Приморья» увеличивает число вагонов в электричках Приморья

Отдельная схема вводится на маршруте поезда № 6346 Кипарисово — Мыс Чуркин. С 25 апреля по будням на этом направлении планируют выпускать составы из шести вагонов. По выходным и праздничным дням будут ходить поезда из восьми вагонов. В тот же день до восьми вагонов увеличат поезд № 6357 Гайдамак — Раздольное. Это нужно для того, чтобы он лучше справлялся с потоком пассажиров в нерабочие дни.