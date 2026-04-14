«Экспресс Приморья» увеличивает число вагонов в электричках Приморья

К летнему сезону самые популярные пригородные электрички в Приморье пойдут с увеличенным числом вагонов. Это должно облегчить поездки в часы пик и по выходным, когда людей в поездах становится больше. Об этом сообщили в компании «Экспресс Приморья», которая обслуживает местные пригородные маршруты.
По данным перевозчика, с 11 апреля на ряде направлений к поездам уже начали прицеплять дополнительные вагоны. Так, составы № 6305 Мыс Чуркин — Раздольное и № 7304 Океанская — Мыс Чуркин теперь выходят на линию из шести вагонов. С 1 мая «Экспресс Приморья» намерена довести их длину до восьми вагонов. Столько же будет у поезда № 6304 Раздольное — Владивосток.
С 11 апреля до шести вагонов увеличили и другие маршруты. Это поезда № 6311, № 6312, № 6345 Владивосток — Кипарисово и обратно, № 6346 Кипарисово — Мыс Чуркин, № 6357 Гайдамак (Луговая) — Раздольное, № 6382 Кипарисово — Мыс Чуркин, № 6440 Смоляниново — Владивосток, № 6437 Владивосток — Артём-Приморский-1 и № 6444 Артём-Приморский-1 — Владивосток. Компания ориентируется на растущий поток людей, которые летом чаще ездят к морю, на дачи и в соседние города.
Отдельная схема вводится на маршруте поезда № 6346 Кипарисово — Мыс Чуркин. С 25 апреля по будням на этом направлении планируют выпускать составы из шести вагонов. По выходным и праздничным дням будут ходить поезда из восьми вагонов. В тот же день до восьми вагонов увеличат поезд № 6357 Гайдамак — Раздольное. Это нужно для того, чтобы он лучше справлялся с потоком пассажиров в нерабочие дни.
Поезд № 6365/6366 Владивосток — Спасск-Дальний — Владивосток с 1 мая по субботам, воскресеньям и праздникам тоже станет длиннее. «Экспресс Приморья» сообщает, что на эти даты его будут формировать из восьми вагонов.
Меняется и география движения части пригородных составов. С 29 марта маршрут поездов № 6301/6302, которые раньше ходили между Владивостоком и Кипарисово, продлили до станции Сибирцево. Одновременно с этим с 11 апреля их составность увеличили с четырёх до шести вагонов.
Компания напоминает, что в Приморском крае уже второй год действует круглогодичный «летний» график движения пригородных поездов. Он рассчитан на то, чтобы людям было удобнее пользоваться электричками в любое время года.