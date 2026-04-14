Норильчанка отсудила у Wildberries почти 32 тысячи рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жительница Норильска добилась через суд компенсации после неудачной покупки на Wildberries: вместо заказанного ноутбука она получила телефон.
Женщина оформила заказ на ноутбук, оплатив его полную стоимость — 18 429 рублей, а также доставку в размере 776 рублей. Однако при получении в пункте выдачи выяснилось, что в коробке находится другой товар — мобильный телефон.
Факт подмены был зафиксирован сразу на месте: упаковку вскрыли в присутствии сотрудника пункта выдачи, процесс сопровождался видеосъемкой. В тот же день покупательница направила обращение в службу поддержки маркетплейса с требованием вернуть деньги, однако получила отказ. Повторные заявки также не принесли результата — в одном случае сослались на отсутствие брака, в другом рекомендовали провести экспертизу в сервисном центре.
Тогда женщина обратилась в Роспотребнадзор, где ей помогли подготовить иск к компании ООО «РВБ».
Суд встал на сторону потребителя и постановил взыскать с ответчика: 18 429 рублей — стоимость товара, 776 рублей — расходы на доставку, 2 000 рублей — компенсацию морального вреда, 10 602 рубля — штраф. Таким образом, общая сумма составила почти 32 тысячи рублей, сообщили в Управлении.