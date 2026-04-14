Во Владивостоке врачи удалили гигантскую опухоль

Одышка и значительное увеличение живота мешали пациентке нормально дышать и двигаться. Она обратилась за помощью к медикам.
Опухоль росла десять лет.
Врачи Владивостокской клинической больницы № 4 экстренно обследовали пациентку. Выяснилось, что причиной её состояния стала крупная киста левых придатков. Новообразование занимало не только малый таз, но и всю брюшную полость, доходя до печени. Из-за этого внутренние органы оказались сдавлены, что вызвало серьёзные проблемы с дыханием.
Сама пациентка не знала о существовании опухоли.
«Думала, просто набрала вес в последние годы. Когда стало совсем невмоготу, поняла, что там что-то серьёзное», — говорит она.
Врачи отмечают, что опухоль формировалась более десяти лет и успела срастись с кишечником, что усложняло предстоящую операцию. Обычная операция могла привести к тяжёлым осложнениям. Поэтому было принято решение привлечь мультидисциплинарную команду специалистов.
Сложнейшая операция.
В операции участвовали:
гинеколог-хирург Владивостокского клинического родильного дома № 3 Наталья Кузора,
хирурги Владивостокской клинической больницы № 4 Ирина Мощук и Вероника Качук.
Врачи удалили матку вместе с опухолью и аккуратно отделили образование от кишечника. Операция продлилась больше четырёх часов.
Когда измерили и взвесили извлечённую опухоль, даже опытные медики были удивлены: объём содержимого кисты составил около 12 литров.
Операция прошла успешно. После хирургического вмешательства состояние пациентки улучшилось: нормализовалось дыхание, снизилась нагрузка на внутренние органы.
Сейчас женщина находится под наблюдением врачей, её самочувствие стабилизировалось.
Закон парных случаев.
Медики подчёркивают, что подобные заболевания могут протекать бессимптомно длительное время.
«Важно регулярно проходить обследования и не откладывать визит к специалистам при первых тревожных признаках», — говорит заведующий хирургическим отделением ВКБ № 4 Захар Левин.
В начале апреля хирурги «Дальзаводской» больницы спасли пациентку с похожим диагнозом. Но там ситуация была опаснее. 49-летняя женщина поступила в тяжёлом состоянии с сильной болью в животе.
Лопнувший сосуд в миоме матки вызвал массивное внутреннее кровотечение. Пациентка потеряла почти 4 литра крови.
Медики удалили гигантскую миому — образование размером около 20×30 см и весом более 2 кг. Пациентка знала о своей опухоли, но откладывала операцию из-за работы. Это привело к проблемам.
Однако всё закончилось благополучно: мастерство хирургов позволило спасти женщину. По словам Захара Левина, это была сложная, но успешная операция, даже удалось сохранить гормональную функцию.