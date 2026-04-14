Хакеры взламывают умные часы россиян: вот для чего им это нужно

Хакеры могут взломать умные часы и извлечь из связанных с устройством сервисов данные, в первую очередь о здоровье владельца часов. Об этом предупредил руководитель Kaspersky GReAT Дмитрий Галов.
«Данные о местоположении и маршрутах могут использоваться для слежки или преследования, а информация о здоровье и физической активности — в схемах социальной инженерии или даже для шантажа», — сказал эксперт РИА Новости.
Чтобы предотвратить такие ситуации, Галов советует пользователям внимательно изучать политику конфиденциальности выбранных приложений.
Ранее россиянам рассказали, что скомпрометированные логины и пароли россиян начинают использоваться злоумышленниками в среднем уже через неделю после их публикации в Сети.
Также хакеры нацеливаются на взлом телевизоров россиян. Таким образом они пытаются войти в домашнюю сеть, к которой подключены устройства умного дома, смартфоны и компьютеры. Получив доступ к этим устройствам, они могут похитить данные.
Тем временем группа хакеров ShinyHunters взломала сервера ЕК, получив конфиденциальные данные о европейских чиновниках.