В Минздраве рассказали, зачем нужен реестр отказавшихся от прививок

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Реестр граждан, отказавшихся от вакцинации, будет использоваться для разработки информационно-разъяснительной работы и повышения популярности прививок. Об этом сообщили газете «Коммерсант» в Министерстве здравоохранения РФ.
В ведомстве подчеркнули, что включение граждан в реестр отказавшихся от прививок не повлечет для них негативных последствий. Сбор таких данных необходим для планирования мер по повышению доступности и информированности о вакцинации.
Ранее Минздрав представил проект постановления о создании федерального регистра вакцинированных граждан. Общественное обсуждение инициативы продлится до 24 апреля, запуск системы запланирован на 1 сентября 2028 года в составе Единой государственной информационной системы здравоохранения.
Согласно проекту, в регистр будут включены данные о всех сделанных прививках, медицинских отводах, поствакцинальных осложнениях, а также об отказах от вакцинации. Информация должна передаваться в систему в течение одного дня после внесения в медицинскую документацию, удаление записей не предусмотрено.
Оператором базы станет Минздрав. Доступ к данным получат Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Минцифры, региональные органы здравоохранения и медицинские организации. При этом медучреждения будут работать с персонализированной информацией, а остальные ведомства с обезличенными данными.