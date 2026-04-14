В Крыму не хватает бригад скорой помощи на летний сезон: что будут делать

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в 2025 году только с июня по август включительно в республику приезжало 3,775 млн туристов, что на 15% больше, чем за тот же период в 2024 году, причем больше всего гостей — свыше более 1,5 млн человек посетили Крым в последний месяц лета.