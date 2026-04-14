В Ростовской области выписали из больницы пострадавшего в ходе атаки ВСУ 4 апреля

В Таганроге два пациента, пострадавшие от дронов, находятся в состоянии средней тяжести.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области выписали из больницы первого пациента, пострадавшего в ходе воздушной атаки на Таганрог 4 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на донской минздрав.

Напомним, что в ночь на 4 апреля силы ПВО уничтожили вражеские дроны в акватории Таганрогского залива Азовского моря, в Чертковском и Шолоховском районах области. Больше всего разрушений получил Таганрог. В результате воздушной атаки на город один человек погиб, еще четверо получили ранения. Среди пострадавших — трое жителей Таганрога и один гражданин иностранного государства.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Ростовской области, в настоящее время один человек выписан, еще один готовится вернуться домой, а двое все еще находятся в состоянии средней степени тяжести и проходят лечение.

