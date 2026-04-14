На правобережье Красноярска после ремонта открылся отдел ЗАГС

Отдел ЗАГС по Кировскому и Свердловскому районам Красноярска открылся после капитального ремонта. Здание находится на улице Коммунальной, 26.
— Просторный зал, стильный интерьер и внимание к деталям создают идеальные условия для самых трогательных и важных моментов, — добавили в краевом Агентстве ЗАГС.
Сотрудники ведомства приглашают пары на подачу заявления на торжественную регистрацию бракосочетания. Сделать это можно через портал госуслуг или лично в отделе.
Ранее мы писали, что в 2026 году ведомство запустило социальную акцию «Скажем НЕТ разводам!» — теперь раз в месяц сотрудники не будут регистрировать расторжения брака.