Лотерейного миллионера разыскивают в Красноярском крае

В Красноярском крае разыскивают участника лотереи, который выиграл 1 миллион рублей в тираже, посвященном Дню космонавтики. Об этом сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи».
Розыгрыш прошел в прямом эфире на Первом канале 12 апреля. Известно, что выигрышный билет был куплен в отделении Почты в Красноярске. Но обладатель миллионного выигрыша пока не обратился в компанию для оформления приза.
Отмечается, что подобные ситуации — не редкость: участники могут забыть о покупке билетов или не сразу сверить результаты розыгрыша.
«Проверить билеты на предмет выигрыша можно, отсканировав QR-код на оборотной стороне или указав его номер под штрих-кодом в специальном разделе “Проверка билета” на официальном сайте оператора лотерей. Для получения выигрыша от 15 тысяч рублей необходимо в течение 7 месяцев с момента публикации результатов розыгрыша обратиться в клиентский офис “Национальной Лотереи” для прохождения идентификации и оформления документов. Подробную информацию можно получить по круглосуточному бесплатному телефону 8 (800) 333−7−333», — рассказали в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей.
