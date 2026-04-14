В ГД предлагают выдавать лекарства от орфанных заболеваний за счет бюджета

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Группа депутатов от КПРФ во главе с зампредседателя думского комитета по охране здоровья Алексеем Куринным внесет на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается передать обеспечение всех пациентов льготными лекарствами от орфанных заболеваний на федеральный уровень. Документ есть в распоряжении ТАСС.
Изменения предлагается внести в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Сейчас часть пациентов с такими заболеваниями уже обеспечиваются лекарствами за счет федерального бюджета, в частности, люди, страдающие заболеваниями из перечня «14 высокозатратных нозологий», и лица до 19 лет за счет фонда «Круг добра», все остальные пациенты обеспечиваются лекарствами за счет региональных бюджетов.
По словам Куринного, КПРФ предлагает ввести гарантии обеспечения бесплатными лекарствами всех россиян с хроническими прогрессирующими заболеваниями независимо от места проживания за счет средств федерального бюджета, а также передать на федеральный уровень полномочия по обеспечению лекарствами больных с орфанными заболеваниями.
Куринный отметил, что некоторые регионы зачастую «не в состоянии обеспечить лекарствами надлежащим образом» льготников. «Богатые регионы с этой ситуацией как-то сами справляются, но большинство не имеет необходимых ресурсов», — пояснил он. По мнению авторов проекта, передача обеспечения лекарствами на федеральный уровень будет способствовать централизации закупок, снижению бюджетных расходов и позволит перераспределять лекарственные препараты между регионами, а также обеспечит равные права граждан на всей территории РФ.