Суд в Хабаровском крае прекратил дело сотрудника ПВЗ за кражу товара.

Судебный участок № 40 Советско-Гаванского района рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Л., который обвинялся в тайном хищении чужого имущества, как сообщает пресс-служба суда по Хабаровскому краю. Подробнее— «Комсомольская правда — Хабаровск».
Следствием установлено, что в период с начала 2025 года по январь 2026 года мужчина, работая в пункте выдачи заказов, присваивал имущество компании. После совершения серии краж сотрудник скрылся, однако позже принял решение сотрудничать со следствием.
В суде было отмечено, что обвиняемый совершил преступление небольшой тяжести впервые. Мужчина активно способствовал раскрытию дела, выдал украденные вещи и выплатил компенсацию за нанесенный материальный ущерб.
Учитывая совокупность факторов и деятельное раскаяние фигуранта, суд принял решение прекратить уголовное преследование. Постановление вступило в законную силу.
