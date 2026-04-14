В Хабаровске собирают деньги на реконструкцию источника в Северном парке

Инициативная группа хабаровчан объявила сбор пожертвований на реконструкцию источника Пресвятой Богородицы в Северном парке Хабаровска. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Парк «Северный» — одно из любимых горожанами места отдыха. В выходные дни здесь всегда многолюдно. На территории парка расположен уютный храм Серафима Саровского.
Много лет назад на территории парка обнаружили родник, бьющий прямо из‑под земли. Силами прихожан храма участок земли облагородили: соорудили источник, обустроили прилегающую территорию и освятили его, дав имя Пресвятой Богородицы. Годами люди приходили сюда, чтобы набрать освященной воды.
Однако источник перестал бить.
— Мы предполагаем, что из-за подвижности грунта вода нашла себе другой путь или источнику не хватает силы, чтобы пробиться через сооружение, — прокомментировал директор МБУ «Дирекция по развитию территорий» Вадим Поступаев.
В настоящее время требуется гидрогеологическое исследование объекта.
— Источник не находится на балансе Дирекции и парка, поэтому выделять средства на его реконструкцию мы не можем. Поэтому инициативная группа объявила сбор пожертвований. Необходимо разобрать существующую конструкцию и понять, в чем причина.
Он добавил, что заявленная к сбору сумма составляет около 490 тысяч рублей, но она весьма условная. Окончательная стоимость станет известна лишь после исследования.
— Не исключено, что этим летом источник снова забьет. Старожилы рассказывают, что уже были случаи, когда вода исчезала, а потом появлялась вновь. Однако учитывая большую популярность объекта, надеется на чудо не стоит, а важно вплотную заняться реконструкцией, — подытожил Вадим Поступаев.
Поддержать проект можно на платформе «Близко к Сердцу».