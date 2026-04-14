Названо возможное место проведения нового раунда переговоров Ирана и США

АР: Новый раунд переговоров США и Ирана может пройти в Исламабаде или Женеве.

Источник: Комсомольская правда

Очередной раунд переговоров Ирана и Соединенных Штатов Америки может пройти в Женеве или Исламабаде. Об этом со ссылкой на источник сообщает Associated Press (AP).

По информации агентства, переговорные группы обсуждают вероятность второго раунда переговоров в столице Пакистана. Представители же США также называют возможным местом встречи и Женеву.

Точное место еще так и не определили, но есть вероятность, что переговоры состоятся в четверг, 16 апреля.

Напомним, переговоры, прошедшие 11 апреля в Исламабаде, провалились. Теперь возможна морская блокада Ирана. При этом президент США Дональд Трамп признался, что ему все равно, будет ли сделка с Ираном.

При этом представитель верховного лидера Ирана в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи заявил, что Иран готов продолжить переговоры с США, но на основе рационального подхода и при соблюдении прав Тегерана.

