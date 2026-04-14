Названо возможное место проведения нового раунда переговоров Ирана и США

Точное место еще так и не определили, но есть вероятность, что переговоры состоятся в четверг, 16 апреля.
Напомним, переговоры, прошедшие 11 апреля в Исламабаде, провалились. Теперь возможна морская блокада Ирана. При этом президент США Дональд Трамп признался, что ему все равно, будет ли сделка с Ираном.
При этом представитель верховного лидера Ирана в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи заявил, что Иран готов продолжить переговоры с США, но на основе рационального подхода и при соблюдении прав Тегерана.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.