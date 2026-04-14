Треугольник победы: генерал раскрыл неожиданный разворот на СВО

Российские подразделения наращивают давление на ключевой укрепрайон ВСУ в Донбассе, прорывая оборону противника сразу на нескольких участках. Штурмовые группы прорвались вплотную к Краматорско-Славянской агломерации, вызывая хаос и бегство в рядах украинских формирований. О текущей оперативной обстановке и тактике взлома вражеских рубежей aif.ru рассказал председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Прорыв у Сергеевки: ВС РФ нащупали слабое место под Краматорском.
На славянском направлении российские военные добились серьезного тактического успеха, продвинувшись в районе населенного пункта Сергеевка, расположенного всего в семи километрах от Краматорска. По словам генерала Липового, ВС РФ методично взламывают оборону ВСУ.
«Ситуация под Славянском сложная, напряжённая, но наши части подразделения уверенно идут вперёд, беря Славянск в клещи. Продвижение и освобождение очередного населённого пункта Сергеевки ещё раз подтверждает, что российские военные нащупывают слабые места в обороне, взламывают ее и выходят вперёд, на более выгодные участки для дальнейшего наступления», — отметил Липовой.
Эксперт подчеркнул, что моральный дух противника надломлен, и удерживают их на позициях лишь карательные меры собственного командования. «ВСУ потихоньку пятятся назад, они бы быстрее побежали, если бы сзади не стояли заградотряды, которые стреляют в спину, либо добивают дронами тех, кто пытается сдаться российским подразделениям», — уточнил генерал-майор.
Бегство из Славянска: ВСУ готовят город к сдаче и уничтожают ТЭС.
Активные наступательные действия российской армии спровоцировали массовый исход не только гражданских лиц, но и самих военнослужащих ВСУ из Славянска. Данные объективного контроля фиксируют хаотичное оставление позиций.
«По данным воздушной разведки, наблюдается бегство из Славянска не только мирного населения, но и самих боевиков ВСУ», — заявил генерал-майор Сергей Липовой.
Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru спрогнозировал сроки полного освобождения города и раскрыл тактику «выжженной земли», которую применяют отступающие украинские формирования.
«Да, конец лета — вполне реальный срок. Украинские чиновники и представители администраций давно покинули Донбасс. Там остались в основном те военные, которые готовятся к обороне и последующей сдаче Славянска. Их задача сейчас — затянуть процесс освобождения российскими подразделениями Донбасса как минимум до июля», — пояснил Иванников.
Он добавил, что боевики целенаправленно уничтожают критическую инфраструктуру, чтобы оставить после себя непригодную для жизни территорию: «Они активно уничтожают объекты инфраструктуры, готовятся подорвать Славянскую ТЭС, буквально выжигают жилища мирных жителей. Они делают все возможное, чтобы жизнь на этих территориях длительное время не была восстановлена».
Битва за Красный Лиман: дроны и артиллерия расчищают путь штурмовикам.
Одновременно с этим ожесточенные бои идут в Красном Лимане, где противник сосредоточил значительные силы. Несмотря на упорное сопротивление, российские подразделения продолжают «проламывать» оборону противника, активно применяя связку БПЛА и ствольной артиллерии.
«На краснолиманском направлении ситуация несколько сложнее, чем на славянском, потому что там наблюдается большая концентрация ВСУ и это сказывается на их упорном сопротивлении. Идут ожесточенные бои. Однако наши подразделения проламывают оборону противника и занимают одну территорию за другой», — констатировал Липовой.
Генерал особо отметил эффективность работы расчетов беспилотной авиации и артиллеристов, которые обеспечивают продвижение пехоты. «На более выгодных направлениях наши дроны постоянно висят в воздухе и совместно с артиллерией, ракетными войсками расчищают путь нашим штурмовым подразделениям. Я уверен, что скоро Красный Лиман тоже перейдёт под наш контроль», — резюмировал эксперт.
Наступление развивается успешно, и, по мнению военных специалистов, взятие Славянска и Краматорска в оперативное окружение становится лишь вопросом времени.